В сети показали архивные фото и рассказали историю бульвара Дружбы Народов в Киеве

Бульвар Дружбы Народов в Киеве . Facebook/Клуб коренного киевлянина
В сети показали архивные фото бульвара Дружбы Народов в Киеве и рассказали его историю.
Соответствующий пост появился на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Отмечается, что бульвар был проложен в 1945-1948 годах и когда-то имел название Автострада (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Так, современное название дорога носит с 1959 года. Еще на Автостраде когда-то посредине проезжей части была бульварная полоса. Уже после переименования такие насаждения остались лишь вдоль четной стороны бульвара на определенном участке.
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов пролегает от железнодорожного путепровода до моста Патона.
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Бульвар Дружбы Народов в Киеве Facebook/Клуб коренного киевлянина
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото Киевского городского дома учителя, который имеет богатую историю.