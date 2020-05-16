В сети показали архивные фото боев за Киев во времена Второй мировой

Яра Дорош Жизнь столицы 04:40, 16.05.2020 Обновлено: 06:51, 16.05.2020

В сети показали архивные фото боев за Киев во времена Второй мировой войны.

Снимки датированы 1943 годом. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали комментировать пост, упоминая своих родственников, которые участвовали в этих боях.

Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина
Бои за Киев в 1943 году
Клуб коренного киевлянина

"Мой папа освобождал Киев... Светлая память! Помню, люблю, горжусь", "Это мой дедушка, освобождал Киев", "В этих боях погиб мой дедушка. Помню и горжусь! Низкий поклон", "Вечная память и низкий поклон всем погибшим за наш родной город!", "Страшная бойня. Отец, 17-летним пацаном, "черносвиточником", форсировал Днепр к ноябрьским праздникам. Только в старости начал рассказывать", – написали они.

Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось редкое архивное фото с солдатами гитлеровской армии, которые смотрели на Киев.

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Кияни Жизнь столицы

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