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17 апреля • обновлено в 02:23
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/ Жизнь столицы

В сети поднялась ностальгия из-за раритетного фото из ресторана в Киеве

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Сеть растрогало раритетное фото летней площадки ресторана "Метро" на улице Крещатик в Киеве.

Снимок датирован 1970-ыми годами. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Автор поста отметил, что площадка ресторана находилась прямиком над входом на станцию метро "Крещатик". По его словам, это было "культовое место".

Ресторан "Метро" в Киеве

Ресторан "Метро" в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и с ностальгией комментировать фото заведения.

"О Боже!!! Бальзам для души! Благодарю! Как бесподобно: спокойно,гармонично, непринужденно", "А какие котлеты "Метро" там подавали!", "Все красиво только на картинке – туда нереально было попасть", "Красивое место, все туда хотели попасть... Скучаю я тоже по Киеву, Крещатику и его зеленым склонам", "Как же вдруг захотелось там посидеть и вернуться в атмосферу тех времен", "Ресторан "Метро". Главный ресторан Киева", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало архивное фото времен СССР, на котором изображены дети с велосипедами, мячом и собакой в одном из дворов Киева.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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