Знаменитый киевский мост может обрушиться в любой момент: расследование OBOZREVATEL

Уже неделю по мосту Патона в Киеве ходят только короткие "одиночные" троллейбусы. Те же троллейбусы №50, 43, которые курсируют по мосту, до Дарницкой площади ходят двойные.

Это сделано с целью уменьшения нагрузки на конструкции моста, состояние которого в прошлом году признано критическим. Правда, потоки машин, едущих из микрорайонов, расположенных ближе к Южному мосту, который водители стараются игнорировать из-за постоянных ремонтов, а также транзитных фур, пересекающих мост и подъезды к нему сразу после часа пик, с каждым днем только увеличиваются. Из-за чего поездка может растянуться вдвое-трое.

Подробнее о том, какой транспорт и почему ездит на мосту, куда деваться машинам во время ремонтов, когда начнется реконструкция моста, а также, какие еще пробочные места в Киеве, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Один салон вместо двух и меньше троллейбусов

Пробки на мосту Патона не прекращаются каждый день, несмотря на то, что состояние путепровода признано критическим, и без капремонта мост может разрушиться. И даже небольшая авария может удлинить поездку с 20 минут до 1,5 часов. При этом, как заметили сами пассажиры, уже вторую неделю общественный транспорт стал ходить реже, а троллейбусы стали короткими.

В "Киевпасстрансе" это подтверждают. "С целью уменьшения нагрузки на конструкции моста имени Патона с 20 января этого года на маршрутах №43 и 50 троллейбусы большой вместимостью длиной 18 метров были заменены на машины длиной 11 метров. Учитывая, что наибольший пассажиропоток припадает на участок – Милославская–Дарницкая площадь, туда были добавлены троллейбусы 50 к. Это дало возможность увеличить частоту движения на участке с самой большой нагрузкой. Такое решение было принято Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА по результатам рабочего совещания по вопросам ограничения движения спаренного подвижного состава городского транспорта", – сказал OBOZREVATEL и.о. директора по транспорту КП "Киевпасстранс" Сергей Литвинов.

Правда, в итоге нагрузка на мост не уменьшается. Ежедневно через переправу, по данным КГГА, проезжают до 100 тысяч автомобилей при изначально запланированной проектной мощности 10 тысяч машин в сутки. Так, по утрам плотно забита Набережная Днепра, по которой машины едут не только с близлежащих Березняков, но и с Позняков и Осокорков, поскольку Южный мост также загружен и постоянно в ремонте.

"Южный мост – самый "молодой" из мостопереходов через Днепр в Киеве. Он построен в 1983 году, на 30 лет позже моста Патона. Но регулярно ремонтируется, поскольку через него проходит основной поток транзитных фур. И суточная интенсивность его – 100 тысяч автомобилей вместо проектных 20 тысяч", – рассказывает начальник управления транспортной инфраструктуры КО "Институт Генерального плана города Киева" Алексей Шаповалов.

Пробки начинаются за несколько остановок до моста Патона

В Киеве действуют ограничения для въезда грузовиков в часы пик – с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Но это не влияет на пробки, они просто переместились во времени. На мосту Патона в понедельник, 27 января, около 20:00 можно было наблюдать целый автопоезд из полутора десятков фур, ситуацию усугубили две аварии, из-за чего поездка от развязки на Выдубичах, через которую едет транзитный транспорт, заняла не 10-20 минут, а полтора часа.

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь объяснил, что грузы сейчас в основном возят автотранспортом, поскольку железная дорога давно не конкурентна. "Укрзализныца" поднимает тарифы на грузоперевозки иногда и дважды в год, и она сильно зарегулирована. Чтобы перевезти партию товаров, нужно десятки согласований. И потому предпринимателям удобнее возить грузы, особенно небольшие партии товаров, колесами. А единственный путь в Украине, в том числе, из Европы – через Киев, а из-за отсутствия Окружной грузовики едут через город, загружая дороги", – говорит Соболь.

Реконструкция моста Патона в планах Киева уже давно. В Программе соцэкономразвития столицы на 2018-2020 запланировано в общем 5 млрд. грн на эти цели. А мэр Кличко даже говорил, что нужно все 7 млрд. В этом году на ремонт моста выделено всего 10 млн, но они пойдут на его содержание.

"Городская власть готова к проведению работ по реконструкции моста имени Патона. Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Сейчас город ожидает положительный ответ от Министерства культуры", – говорит первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

На мост утром заехать тяжело

По его словам, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо вывести его из реестра памятников архитектуры на время ремонта. "Реконструкция позволит повысить долговечность моста, увеличить его пропускную способность и грузоподъемность. Это возможно только при условии замены конструктивных элементов моста с применением современных технологий и материалов. Кроме того, реконструкция позволит на мосту организовать восемь полос движения транспорта и установить барьерное ограждение, разделяющее потоки транспорта", – уточняет Поворозник.

В Минкульте говорят, что поскольку мост Патона – памятник архитектуры и культурное наследие Украины, нужна реставрация, что подразумевает минимальное вмешательство в проект и максимальное сохранение всех деталей моста, включая, к слову, советские звезды и колоски, которые собирались убрать в рамках декоммунизации.

Новости В Киеве демонтируют советские звезды на мосту Патона

Но в КГГА подсчитали, что работы при реставрации более дорогостоящие, в таком случае придется тратить деньги на укрепление существующих бетонных частей моста. И подготовили проект реконструкции, который предусматривает замену бетона металлом.

"Таким образом мост дольше прослужит, и работы будут менее дорогими. В рамках выполнения работ – конструкции моста усилят, заменят бетонные плиты на металлические. Они легче, поэтому нагрузка на мост будет меньше. Также на мосту добавится одна полоса движения", – говорят в КГГА.

Полностью перекрывать движение во время реконструкции, как уверяют в мэрии, на мосту Патона не будут. Будет частичное ограничение движения. Объезжать его можно будет через мост Метро и через Дарницкий мост.

На Шулявке к средине апреля будут готовы съезды

Еще одно пробочное место – Шулявский мост. Месяц назад мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле, и в костюме Деда Мороза открыл мост.

Правда, водители рассказывают, что ездить по нему пока трудно – над покрытием возвышаются крышки канализационных люков, а сам асфальт выглядит "неодетым". Кроме того, там нет съездов с моста, которых по проекту должно быть четыре.

Собственник компании "Северо-украинский строительный альянс", которая строит мост, Андрей Якусевич рассказал, какие еще работы предстоят на Шулявском мосту.

"Еще будем делать съезды – при нормальном финансировании, думаю, они могут быть построены в конце марта – начале апреля. Кроме того, предстоит сделать ливневую канализацию, телефонию и много всяких мелочей. После того, как будут проведены основные строительные работы, на мост будет нанесен третий слой асфальта. Нынешний вариант – черновой, просто чтобы можно было проехать", – говорит OBOZREVATEL Якусевич.

Такие люки мешают движению

А что касается демонтажа цеха №5 завода "Большевик" (после декоммунизации "Первый Киевский машиностроительный завод"), вопрос сдвинулся с места. В декабре Киеврада своим решением разрешила выкупить у Фонда госимущества помещение цеха, который находится на пр. Победы и мешает строительству. Предварительная сумма компенсации за снос цеха, согласно решению, – около 113,5 млн. грн.

Сейчас, как говорят в КГГА, сертифицированный эксперт сделает окончательную оценку цеха, которую передадут в ФГИ, после чего будет установлена окончательная цена.

На подъездах к Шулявскому мосту не проехать

На этой неделе стороны, как рассказал OBOZREVATEL старший юристконсульт ГП НПП "Большевик" Николай Гармаш, представители КГГА и ФГИ встретились. "Но это, скорее, была декларация о намерениях. Пока никаких решений не было", – говорит Гармаш.

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