В реку Рось вылились химикаты: новые данные о состоянии воды

На Киевщине и Винничине в реке Рось, куда ранее перекинулись около 700 тонн химикатов, по состоянию на 12 июня не обнаружили существенных загрязнений.

Однако в Государственной экологической инспекции использовать воду для питья и бытовых нужд пока не советуют, пишет ТСН.

Содержание потенциально опасных веществ в воде не превышает нормы, но ловить рыбу, купаться и поить животных из реки Рось в ближайшее время нельзя.

"По результатам исследований, концентрации вредных веществ не установили. Мы отобрали анализы и направили их в Харьков. Будем ждать. Опасности для водозабора нет", – отметил заместитель начальника Госэкологической службы в Винницкой области Игорь Осадчук.

В реку Рось перевернулись химикаты Facebook Николай Чечеткин

Место ЧП Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химических веществ для обработки растений перевернулась в реку Рось.

После 23:00 9 июня в Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за угрозы загрязнения химикатами. Для жителей города обнародовали карту общественных колодцев, где можно набрать безопасную воду.

Также стало известно, что разлитые вещества не являются инсектицидами и не несут критической опасности для здоровья.

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