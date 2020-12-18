В ПЦУ объяснили, что не так с "колдовской" шляпой на елке в Киеве

Православная церковь Украины настояла на том, чтобы на главной новогодней елке страны, установленной на Софийской площади в Киеве, была традиционная рождественская звезда, а не предложенная организаторами сказочная шляпа.

Ведь именно восьмиугольная символизирует Вифлеемскую звезду, то есть свет мира, который приходит в мир. Это уже стало традицией для елки перед древней Софией, пояснил в интервью "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священнослужитель подчеркнул, что вместо традиционного в этом году украинцы увидели на главной новогодней красавице другой символ, и это возмутило их. По его словам, церковь решила отреагировать, когда увидела, что в обществе назрели споры, к тому же достаточно веские.

Митрополит подчеркнул, мол, если кто-то и решил менять новогоднюю традицию, то по крайней мере должен был сначала поинтересоваться мнением украинцев.

"Мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить их, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", – отметил Епифаний.

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