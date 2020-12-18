В ПЦУ объяснили, что не так с "колдовской" шляпой на елке в Киеве
Православная церковь Украины настояла на том, чтобы на главной новогодней елке страны, установленной на Софийской площади в Киеве, была традиционная рождественская звезда, а не предложенная организаторами сказочная шляпа.
Ведь именно восьмиугольная символизирует Вифлеемскую звезду, то есть свет мира, который приходит в мир. Это уже стало традицией для елки перед древней Софией, пояснил в интервью "Радио Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Священнослужитель подчеркнул, что вместо традиционного в этом году украинцы увидели на главной новогодней красавице другой символ, и это возмутило их. По его словам, церковь решила отреагировать, когда увидела, что в обществе назрели споры, к тому же достаточно веские.
Митрополит подчеркнул, мол, если кто-то и решил менять новогоднюю традицию, то по крайней мере должен был сначала поинтересоваться мнением украинцев.
"Мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить их, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", – отметил Епифаний.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы раскритиковали сказочную шляпу, которой украсили главную новогоднюю елку страны на Софийской площади в Киеве.
Заменить ее традиционной рождественской звездой попросили представители протестантских церквей Украины, обратившихся с соответствующей просьбой к мэру столицы.
13 декабря с елки на Софийской площади в Киеве таки сняли сказочную шляпу, которую украинцы прозвали "колдовской".
Украинцы отреагировали на демонтаж сказочной шляпы с главной елки.
17 декабря на елку в Киеве установили восьмиугольную звезду.