В правительственный квартал Киева вывели полицию и Нацгвардию из-за массовых акций

Представители Национальной полиции и Национальной гвардии Украины вышли охранять правопорядок в центре Киева в связи с запланированными массовыми митингами в правительственном квартале на улице Банковой.

В пресс-службе НПУ отметили, что участники акций имеют разные политические предпочтения, а потому между ними не исключены конфликты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не исключаем, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обращаемся ко всем с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем", – призвали правоохранители.

Также полиция попросила представителей СМИ, которые будут освещать события в центре столицы, быть осторожными и в случае возникновения опасных ситуаций – обращаться за помощью.

"Полиция – вне политики. Независимо от предпочтений участников акции, мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", – предупредили в НПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня около тысячи инвесторов "Укрбуда" вышли на Банковую из-за того, что строительство их квартир остановлено. В результате митинг под Офисом президента перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.