В парке 'Владимирская горка' Кличко откроет фонтан со скульптурой Архистратига Михаила

За неделю в парке "Владимирская горка" откроют еще один фонтан - со скульптурой Архистратига Михаила. Видео о том, как завершаются работы над скульптурой, венчать фонтан, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Друзья! Посетил литейную, где уже завершили изготовление скульптуры Архистратига Михаила, который станет главным элементом нового фонтана на Владимирской горке. Бронзовые части скульптуры, выливали отдельно, собрали в единую композицию. Также на финальной стадии работы по строительству чаши фонтана", – написал Кличко.

Он отметил, что проект - меценатский. И был одобрен консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

"Открыть новый фонтан планируем за неделю в верхней части парка" Владимирская горка "- за Михайловским Златоверхим собором. Фонтан со скульптурой Архистратига Михаила станет уже вторым фонтаном из предусмотренных проектом реконструкции парка" Владимирская горка ". И, убежден, будет одной из визитных карточек нашей столицы ! " – добавил Виталий Кличко.

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