В озере Киева поймали рыбу с человеческими зубами. Видео

В Киеве в озере Жандарка (Дарницкий район) рыбак выловил крупную рыбу, похожую на пиранью.

Об этом Игорь Рыбалка сообщил в Facebook. Он также выложил фото и видео необычного для нашей местности животного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина рассказал, что рыбачил 30 июня на озере на Позняках. Ловил на планктон, и внезапно на удочку клюнуло существо с острыми зубами, похожими на человеческие.

Рыбак сразу предположил, что на его крючок попалась пиранья.

В комментариях пользователи выяснили, что животным действительно оказался представитель семейства пираньевых – черный паку.

"В отличие от своих известных "кровожадных" родственников, паку – травоядная пиранья, основу его рациона составляют водные растения, фрукты, злаки", – написал Виталий Лява.

Комментаторы предположили, что рыба жила у кого-то в аквариуме, а потом ее по каким-то причинам выпустили в водоем.

Рыбак выловил в Киеве рыбу с большими зубами (Facebook Игоря Рыбалки)

Мужчина предположил, что поймал пиранью (Facebook Игоря Рыбалки)

Пользователи соцсети пришли к выводу, что это рыба Паку (Facebook Игоря Рыбалки)

Как сообщал OBOZREVATEL, в реке Ингулец возле села Садовое, что в Херсонской области во время рыбоохранного рейда государственный инспектор Госрыбоохраны изъял из сетей браконьеров пиранью.