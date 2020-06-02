В киевской больнице "Охматдет" в реанимации от лейкемии умер четырехлетний мальчик. В последние минуты жизни к Леше не пустили родную маму.

Попрощаться с сыном женщине запретили медики, ссылаясь на инструкцию. Об этом ТСН рассказала тетя ребенка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мальчик находился в больнице с января 2020 года, две недели назад его перевели в реанимацию. Все это время мама находилась рядом с сыном. Из-за карантина администрация больницы ограничила время посещения реанимации – женщину пускали дважды в день по часу.

В "Охматдете" умер четырехлетний ребенок: маму не пустили

По словам мамы, в день смерти она видела Лешу утром, а второй раз ее к нему не пустили. Врачи объяснили это тем, что женщина может занести коронавирус в отделение.

В комментарии журналистам два заместителя "Охматдета" объяснили, что отделение интенсивной терапии у них открыты, но на время карантина действуют строгие правила. Заходить в реанимацию могут только родители, которые лежат в больнице и ни с кем не контактируют.

"Охматдет" в Киеве radiosvoboda.org

В медучреждении рассказали, что мама мальчика в тот день вышла за территорию и нарушила режим. В то же время она говорит, что вышла только увидеться с мужем.

"Если бы мама была возле реанимации – маму бы запустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу. Мы объяснили, что она потенциально может быть опасна для ребенка и может ускорить процесс", – рассказали в "Охматдете".

Мама мальчика Скриншот

После инцидента в больнице обещают пересмотреть правила. Там уверяют, что родители будут иметь доступ к реанимации круглосуточно, но на определенных условиях. Их будут тестировать на коронавирус и запретят контакты с посторонними.

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