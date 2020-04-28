В общежитиях Киева – вспышка COVID-19? Кличко разъяснил ситуацию

В общежитиях Киева по состоянию на 28 апреля не было вспышек заболевания коронавирусом COVID-19. В таких заведениях города были только единичные случаи заражения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, сейчас в Киеве 473 общежития различных форм собственности, 77 из них – в коммунальной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы очень вовремя ввели ограничительные меры. Еще 18 марта городские власти обратились в учреждения высшего образования, чтобы они выполнили противоэпидемические меры и отпустили студентов из общежитий домой. Студентам, не имеющим возможности сменить место пребывания, позволили жить там на период карантина", – сказал мэр Киева.

Кличко рассказал о COVID-19 в общежитиях Киева. Иллюстрация

Он добавил, что также руководителям высших учебных заведений поручили усилить санитарный и противоэпидемический режимы в общежитиях. Так, по его словам, все учреждения обеспечили моющими и дезинфицирующими средствами, оборудовали помещения для изоляции больных в случае необходимости, ввели обязательный температурный скрининг и надзор медиками.

"У нас были единичные случаи, когда в общежитиях выявляли больных. Все помнят ситуацию в Киевском институте музыки имени Глиера. Там обнаружили зараженного молодого человека. Впрочем, его вовремя госпитализировали. А остальные студенты прошли двухнедельную обсервацию", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что такой же режим ввели и в общежитиях, где проживают работники коммунальных предприятий Киева.

"Там тоже постоянно проводят дезинфекцию. Врачи регулярно осматривают жителей и измеряют им температуру. Если есть подозрение на коронавирус – пациента госпитализируют в больницу. Вспышек болезни в столичных общежитиях сегодня не выявлено", – заявил глава города.

Как сообщал OBOZREVATEL: