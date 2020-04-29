В общежитии Петропавловской Борщаговки (Киевская область), где произошла вспышка коронавируса COVID-19, по состоянию на 29 апреля количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 13.

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Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, данное общежитие рассчитано на 512 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чиновник отметил, что большинство жителей разъехалось, впрочем, на время карантина там осталось 154 человека. В основном это иностранные студенты.

В общежитии на Киевщине COVID-19 ударил с новой силой. Иллюстрация

"На сегодняшний день, по состоянию на данный момент, 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из 70 человек лабораторно подтверждено 13 больных. Еще у 84 также взято тесты, результаты в связи с технологией проведения, определенной очередностью будут сегодня-завтра", – подчеркнул Володин.

В целом, по словам чиновника, в Киевские области случаи коронавируса подтвердили в четырех общежитиях: в селах Петропавловская Борщаговка, Петропавловское, поселке Гостомель и городе Вишневое.

"В двух из них было по одному человеку (Больному на COVID-19. – Ред.). Остальных жителей было протестировано, было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", – заявил Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

В сети появилось видео с общежитием в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошла вспышка COVID-19.

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