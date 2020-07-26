В общежитии КПИ вспыхнул COVID-19: заболели более 50 курсантов

В одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

По словам исполняющего обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака, первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что эта вспышка COVID-19, в частности, имеет отношение к столичному Институту специальной связи и защиты информации НТИУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", – отметил чиновник.

Он добавил, что в целом в упомянутом общежитии проживают 152 курсантов. В здании проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции, а все остальные контактные лица тех, у кого подтвердили COVID-19, находятся под контролем.

"Чтобы предотвратить распространение инфекции, среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших", – подчеркнул Чумак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще в 95 жителей. По состоянию на 26 июля в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.