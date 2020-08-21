В общежитии "Киевпасстранса" зафиксирована одна из крупнейших из 60 новых вспышек коронавируса в столице

В Киеве за 21 августа зафиксировали 60 вспышек коронавируса. Одна из крупнейших – в общежитии коммунального предприятия "Киевпастранс". Там зафиксировали 12 случаев COVID-19.

Об этом 21 августа рассказал глава ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии сайту "Сегодня". В целом, по его словам, в столице вспышек этого заболевания очень много.

"Только за сегодня зарегистрировано 60 новых вспышек. Например, крупная вспышка из 12 новых случаев зарегистрирована в общежитии коммунального предприятия "Киевпастранс". Там мы уже проводим все противоэпидемические мероприятия", – подчеркнул Рубан.

Чиновник отметил, что в дальнейшем количество новых вспышек в городе будет увеличиваться. Они, по словам Рубана, могут возникнуть именно в организованных коллективах, где трудно или невозможно соблюдать противоэпидемические правила. Прежде всего, речь об общежитиях с большим количеством людей и организованных детских коллективах.

Он также добавил, что в ближайшие дни после четырехмесячного карантина откроют Флоровский женский монастырь. Там раньше была зафиксирована вспышка инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве количество зараженных коронавирусом по состоянию на 21 августа выросло до 11 328 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 156 жителей столицы.