В обледеневшем Киеве заметили динозавра на коньках. Забавные видео

Улицы Киева 10 и 11 декабря превратились в сплошной каток. Некоторые жители не упустили возможность показаться на коньках, один из них даже оделся динозавром.

К обледенению столичных улиц привел ледяной дождь. Это спровоцировало множество ДТП и травм среди пешеходов, однако не все негативно отнеслись к непогоде (чтобы посмотреть все видео, доскролльте страницу до конца).

Человек в костюме динозавра.

В сети поделились кадрами, как детям тяжело давалась дорога из школы домой.

Также многие жители Киева использовали погодные условия, чтобы покататься на коньках.

Один из них рассекал по обледеневшему тротуару в костюме динозавра.

К флешмобу присоединился и артист MONATIK.

MONATIK

Как сообщал OBOZREVATEL, селе Милая Киевской области местный житель решил сыграть в хоккей прямо на дороге.

Также 10 декабря водители автомобилей устроили дрифт на скользкой парковке.