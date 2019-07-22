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В небе над Киевом заметили уникальное природное явление: сеть в восторге. Фото

1.8т Читать материал на украинском

В понедельник, 22 июля, в небе на Киевом появилось необычайное природное явление – двойная радуга.

Подтверждающие снимки опубликовали жители столицы в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пользователи с восторгом отреагировали на радугу, назвав ее хорошим знаком для будущего Украины. "Красота!", "Как вам двойная радуга?", "Удивительно", – написали киевляне.

Новости
"Кажется, что я в сказке": киевлян впечатлила двойная радуга над городом. Захватывающие фото
Двойная радуга в Киеве

Двойная радуга в Киеве

Соцсети

Двойная радуга в Киеве

Двойная радуга в Киеве

Соцсети

Двойная радуга в Киеве

Двойная радуга в Киеве

Соцсети

Двойная радуга в Киеве

Двойная радуга в Киеве

Соцсети

Двойная радуга в Киеве

Двойная радуга в Киеве

Соцсети

" Двойная радуга на Майданом – это замечательный знак. Как бы вам не было грустно, знайте, что Украина была, есть и будет", – отметила волонтер и журналистка Ольга Решетилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в китайским городе Унжун очевидцы сняли на видео целый летающий город, который возник после сильной грозы над их головами.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ольга Решетилова
Место
Украина Киев
Тег
Киев
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CARGO 100
CARGO 100
Я уж подумал - летака пролетівши ...
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Сало Уронили
Сало Уронили
уникальное ????????обоз вы и6анулись?
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