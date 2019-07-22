В небе над Киевом заметили уникальное природное явление: сеть в восторге. Фото

В понедельник, 22 июля, в небе на Киевом появилось необычайное природное явление – двойная радуга.
Подтверждающие снимки опубликовали жители столицы в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Пользователи с восторгом отреагировали на радугу, назвав ее хорошим знаком для будущего Украины. "Красота!", "Как вам двойная радуга?", "Удивительно", – написали киевляне.
Двойная радуга в Киеве
Соцсети
Двойная радуга в Киеве
Соцсети
Двойная радуга в Киеве
Соцсети
Двойная радуга в Киеве
Соцсети
Двойная радуга в Киеве
Соцсети
" Двойная радуга на Майданом – это замечательный знак. Как бы вам не было грустно, знайте, что Украина была, есть и будет", – отметила волонтер и журналистка Ольга Решетилова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в китайским городе Унжун очевидцы сняли на видео целый летающий город, который возник после сильной грозы над их головами.
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