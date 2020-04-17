В Минздраве назвали виновных в жутком дыме в Киеве

Тимур Григоренко Жизнь столицы 09:55, 17.04.2020 Обновлено: 10:25, 17.04.2020

Сильное загрязнение воздуха в Киеве и области произошло из-за сжигания сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 17 апреля.

Химической и радиационной угрозы населению нет, радиационный фон в столице и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, отметил чиновник.

Сжигание мусора
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Степанов предупредил, что дым в воздухе может вызывать головную боль, усложнение дыхания, кашель, раздражение очей. Он добавил, что в это время лучше не выходить на улицу.

Министр посоветовал пить до 2-3 литров воды в день. По возможности не открывать окна и проводить дома чаще влажную уборку. Особенно это важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Добавим, что в ГСЧС подтвердили, что уровень загрязнения воздуха в Киеве и области связан с горением травы в лесах и мусора в частных домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

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