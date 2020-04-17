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17 апреля • обновлено в 10:01
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/ Жизнь столицы

В Минздраве назвали виновных в жутком дыме в Киеве

1.2т
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Сильное загрязнение воздуха в Киеве и области произошло из-за сжигания сухой травы и мусора на территории частых домовладений.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 17 апреля.

Химической и радиационной угрозы населению нет, радиационный фон в столице и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, отметил чиновник.

Степанов предупредил, что дым в воздухе может вызывать головную боль, усложнение дыхания, кашель, раздражение очей. Он добавил, что в это время лучше не выходить на улицу.

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Автор
Тимур Григоренко
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