В Минздраве назвали виновных в жутком дыме в Киеве

Сильное загрязнение воздуха в Киеве и области произошло из-за сжигания сухой травы и мусора на территории частых домовладений.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 17 апреля.

Химической и радиационной угрозы населению нет, радиационный фон в столице и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, отметил чиновник.

Степанов предупредил, что дым в воздухе может вызывать головную боль, усложнение дыхания, кашель, раздражение очей. Он добавил, что в это время лучше не выходить на улицу.

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