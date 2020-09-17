В метро Киева установят новые турникеты: список станций
В Киеве на 15 станциях метрополитена заменят старые турникеты на новые, которые будут принимать оплату с помощью банковских карт и смартфонов с NFC.
Также за поездку можно будет расплатиться картой проезда, карточкой киевлянина, бумажным или электронным QR-билетом, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро", – отмечено в сообщении.
Список станций, где запланировано обновление турникетов:
Синяя ветка:
"Героев Днепра"
"Оболонь"
"Почайна"
"Тараса Шевченко"
"Контрактовая площадь"
"Льва Толстого"
"Лыбидская"
Зеленая ветка:
"Кловская"
"Дворец спорта"
"Дружбы народов"
"Выдубичи"
"Славутич"
"Осокорки"
"Позняки"
"Харьковская"
Как сообщал OBOZREVATEL, в киевское метро запретили пускать попрошаек, мелких продавцов и расклейщиков рекламы.