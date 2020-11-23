В метро Киева установили турникеты с человеческий рост. Фото

Анна Прийма Жизнь столицы 10:56, 23.11.2020 Обновлено: 11:40, 23.11.2020

В метрополитене Киева установили металлические высокие турникеты.

Устройство, предназначенное для ограничения прохода людей, оборудовали на станции "Сырец". Фото поделился телеканал "Киев" на странице в Facebook.

"Больше не будут перепрыгивать", – подписали снимок.

Станция "Сырец".
Телеканал "Киев", Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции.

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Кияни Жизнь столицы

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