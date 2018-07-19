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В метро Киева произошло ЧП с ребенком: опубликованы фото

1.9тЧитать новость на украинском

В Киеве 19 июля на ст. м. "Олимпийская" у двухлетнего ребенка нога застряла в эскалаторе. По предварительным данным, у пострадавшей девочки диагностировали повреждение мягких тканей.

На место происшествия выехали бригада скорой помощи и полиция. Медосмотр показал, что ребенок повредил себе стопу правой ноги, пишет "Информатор".

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Напомним, что в июле в метрополитене произошло еще одно чрезвычайное происшествие. На одной из станций сотрудник полиции избил неизвестного мужчину. Правоохранитель наносил ему удары дубинкой в то время, как он лежал на полу.

Как писал OBOZREVATEL, после огласки инцидента в СМИ прокуратура объявила о начале уголовного производства. По предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении мужчины на перроне станции "меры физического воздействия и спецсредства".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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