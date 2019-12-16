Назад к жетонам? В киевском метро произошел масштабный коллапс

В понедельник, 16 декабря, в метро Киева временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали упразднить еще в октябре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Головнев, показав толпы людей перед турникетами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, работники метро придумали нестандартное решение проблемы – разрешили владельцам карт пройти после проверки диспетчера, однако очереди от этого не уменьшились.

Facebook Сергея Головнева

Вскоре на странице метрополитена в Facebook появилось объяснение. В пресс-службе заверили, что проблему почти решили.

"Работу е-билета и карты киевлянина почти восстановлено. Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора электронного билета) на месте и перезапускают систему. Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз извините за ваше испорченное настроение", – сказано в сообщении.

В киевском метро произошел масштабный коллапс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно,что в Киеве на полгода закрыли вход на станцию метро "Золотые ворота" из-за ремонта эскалаторов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!