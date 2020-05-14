В метро Киева отреагировали на разговоры об открытии: сколько нужно времени
Работу метро в Киеве в рамках ослабление карантина, введенного из-за распространения COVID-19, восстановят сразу же на следующий день после получения соответствующего решения Кабмина.
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Об этом в комментарии УНН рассказала начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. Она добавила, что никакого подготовительного процесса для этого не требуется.
"На следующий день. Получаем решение (Кабмина об открытии метро. – Ред.) и на следующий день выполняем решение... У нас не приостанавливалась работа предприятия. Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие – нет", – подчеркнула Макогон.
Так, по ее словам, сотрудники предприятия во время карантина были на своих рабочих местах. Она отметила, что также проводились ремонтные работы, обзор поездов.
"Вся инфраструктура – в рабочем состоянии. Есть решение – открываем двери и работаем с пассажирами", – подытожила Макогон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству по восстановлению работы метро в столице после окончания карантина, в частности с 25 мая.
Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может быть неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. Точная дата открытия будет озвучена до конца недели.
В то же время сам глава Минздрава Максим Степанов заверил, что метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет отвечать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.
А Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.