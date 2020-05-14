В метро Киева отреагировали на разговоры об открытии: сколько нужно времени

Работу метро в Киеве в рамках ослабление карантина, введенного из-за распространения COVID-19, восстановят сразу же на следующий день после получения соответствующего решения Кабмина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в комментарии УНН рассказала начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. Она добавила, что никакого подготовительного процесса для этого не требуется.

"На следующий день. Получаем решение (Кабмина об открытии метро. – Ред.) и на следующий день выполняем решение... У нас не приостанавливалась работа предприятия. Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие – нет", – подчеркнула Макогон.

В метро Киева отреагировали на разговоры об открытии. Иллюстрация

Так, по ее словам, сотрудники предприятия во время карантина были на своих рабочих местах. Она отметила, что также проводились ремонтные работы, обзор поездов.

"Вся инфраструктура – в рабочем состоянии. Есть решение – открываем двери и работаем с пассажирами", – подытожила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL: