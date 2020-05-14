В метро Киева отреагировали на разговоры об открытии: сколько нужно времени

Работу метро в Киеве в рамках ослабление карантина, введенного из-за распространения COVID-19, восстановят сразу же на следующий день после получения соответствующего решения Кабмина.

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Об этом в комментарии УНН рассказала начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. Она добавила, что никакого подготовительного процесса для этого не требуется.

"На следующий день. Получаем решение (Кабмина об открытии метро. – Ред.) и на следующий день выполняем решение... У нас не приостанавливалась работа предприятия. Были приостановлены пассажирские перевозки, а предприятие – нет", – подчеркнула Макогон.

В метро Киева отреагировали на разговоры об открытии. Иллюстрация

Так, по ее словам, сотрудники предприятия во время карантина были на своих рабочих местах. Она отметила, что также проводились ремонтные работы, обзор поездов.

"Вся инфраструктура – в рабочем состоянии. Есть решение – открываем двери и работаем с пассажирами", – подытожила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству по восстановлению работы метро в столице после окончания карантина, в частности с 25 мая.

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может будет неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. Точная дата открытия будет озвучена до конца недели.

В то же время сам глава Минздрава Максим Степанов заверил, что метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет отвечать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.

А Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

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