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/Жизнь столицы

В метро Киева анонсировали грандиозные изменения: чего ждать

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В Киевском метрополитене вскоре могут появиться новые правила проезда и поведения пассажиров. Соответствующий проект внесен на рассмотрение городского совета.

Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией, пишет Finance.

Также будет запрещено расклеивать рекламу, торговать, передвигаться на самокате, роликах, скейтбордах, попрошайничать, ходить по рельсам, есть и пить продукты и напитки, которые могут испачкать других пассажиров.

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Кроме этого, будет утвержден полный отказ от одноразовых жетонов для проезда. Это станет возможным после того, как окончательно заработает система оплаты проезда АОСП, которая позволяет использовать единый электронный билет.

Иллюстрация

Иллюстрация

Facebook Київський метрополітен

Как писал OBOZREVATEL, в февраля в Киеве в очередной раз заявили о запуске единого электронного билета в общественном транспорте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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