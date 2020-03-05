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5 марта • обновлено в 10:10
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/ Жизнь столицы

В метро Киева 5 марта запустят 4G

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В метро Киева в четверг, 5 марта, проведут демонстрационный запуск 4G. Он заработает на станции "Академгородок".

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе мобильного оператора lifecell. Пассажиров проинформируют о деталях запуска 4G в подземке. Желающие смогут протестировать там мобильный интернет на своих телефонах.

"Демонстрационный запуск 4G в киевском метро состоится 5 марта на станции "Академгородок", – отметили в пресс-служба.

4G в метро Киева. Иллюстрация

4G в метро Киева. Иллюстрация

К мероприятию привлекут представителей трех операторов: Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, а также советника городского головы Максима Бахматова, сотрудников метрополитена.

Так, еще в конце февраля оператор Vodafone Украина заявил об успешном тестировании 4G в метро Киева. Мобильный интернет должен появиться сначала на станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону "Житомирской", а затем – и на других станциях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киевсовете в феврале отложили рассмотрение решения о запуске 4G в метро города. Тогда решить проблему пообещали до марта.

  • Выяснилось, что в марте в метро Киева таки должен появиться 4G-интернет. Впрочем, так быстро дождутся его только на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь".

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
В Москве скоростной и бесплатый инет есть в любом автобусе или вагоне метро)))
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