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17 мая • обновлено в 02:24
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В масках единицы! Киевляне массово нарушают карантин в ботсаду и Межигорье. Фото и видео

  • Люди гуляют, несмотря на ограничения из-за COVID-19

  • "Межигорье" и центральный ботсад в субботу посетили сотни киевлян, почти все были без масок

14.1т
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В центральном ботаническом саду Киева и в бывшей резиденции "Межигорье" Киевской области украинцы массово нарушают карантин.

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В субботу, 16 мая, люди большими группами гуляли по территории мест отдыха без средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции, сообщает OBOZREVATEL.

Перед "Межигорьем" в селе Новые Петровцы машины на обочине выстроились в огромную колонну. Около входа в природный комплекс повесели предупреждение о том, что посещение разрешено только при соблюдении всех правил карантина. При этом лишь единицы находились в масках.

Такая же ситуация сложилась в ботаническом саду имени Гришко НАН Украины. Стоимость входа в заповедник не изменилась. За детский билет в кассе просят 20 гривен, взрослый – 50. В субботу ботсад посетили сотни киевлян.

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Отметим, что в Киеве по состоянию на утро 16 мая зафиксирован 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека, среди них 17 медиков.

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине растет количество больных COVID-19 детей. Несмотря на предыдущие утверждения, что данная возрастная группа практически не подвержена заражению, детские инфекционные больницы переполнены.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
Межигорье ботсад в Киеве
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