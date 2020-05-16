В масках единицы! Киевляне массово нарушают карантин в ботсаду и Межигорье. Фото и видео

"Межигорье" и центральный ботсад в субботу посетили сотни киевлян, почти все были без масок

В центральном ботаническом саду Киева и в бывшей резиденции "Межигорье" Киевской области украинцы массово нарушают карантин.

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В субботу, 16 мая, люди большими группами гуляли по территории мест отдыха без средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции, сообщает OBOZREVATEL.

Перед "Межигорьем" в селе Новые Петровцы машины на обочине выстроились в огромную колонну. Около входа в природный комплекс повесели предупреждение о том, что посещение разрешено только при соблюдении всех правил карантина. При этом лишь единицы находились в масках.

Такая же ситуация сложилась в ботаническом саду имени Гришко НАН Украины. Стоимость входа в заповедник не изменилась. За детский билет в кассе просят 20 гривен, взрослый – 50. В субботу ботсад посетили сотни киевлян.

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Отметим, что в Киеве по состоянию на утро 16 мая зафиксирован 2 221 случай заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 153 человека, среди них 17 медиков.

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Киевляне массово нарушают карантин

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине растет количество больных COVID-19 детей. Несмотря на предыдущие утверждения, что данная возрастная группа практически не подвержена заражению, детские инфекционные больницы переполнены.

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