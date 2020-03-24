Главная Новости
24 марта • обновлено в 12:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения: только в масках и на расстоянии

875
Читать материал на украинском

В Киеве ввели еще более жесткие ограничения из-за коронавируса COVID-19 для продуктовых магазинов и тех заведений общественного питания, которые остались работать, организовав самовынос или доставку.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте. Ограничения будут касаться всех заведений, независимо от их подчинения и формы собственности.

В мВ магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения. Иллюстрация

В мВ магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения. Иллюстрация

Так, магазины и заведения питания должны:

  • обеспечить присутствие в торговом помещении только одного человека на 10 кв. м;

  • не допускать в помещения лиц без средств индивидуальной защиты (масок);

  • обеспечить расстояние не менее 1 метра между посетителями, которые ожидают в очереди в заведения, кассы, терминалы самообслуживания;

  • обеспечить возможность использования спиртосодержащих антисептиков для посетителей;

  • обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос;

  • запретить продажу незащищенных продуктов питания;

  • проводить разъяснительную работу с персоналом относительно индивидуальных мер профилактики и реагирования на выявленные симптомов;

  • обеспечить работников, которые имеют наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты, провести обучение по использованию и обезвреживанию использованных масок, салфеток;

  • обеспечить соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метр или установить экраны для их защиты;

  • увеличить количество дезинфекционных мероприятий;

  • соблюдать нормативные показатели температуры воздуха и проветривания помещений;

  • ежедневно измерять температуру всех работников, записывать результаты, не допускать к работе людей с признаками инфекционного заболевания;

  • выделить помещение для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекционными заболеваниями;

  • в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания принять меры для его изоляции и немедленно сообщить учреждение здравоохранения;

  • ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях;

  • обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены;

  • обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги