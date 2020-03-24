В магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения: только в масках и на расстоянии

В Киеве ввели еще более жесткие ограничения из-за коронавируса COVID-19 для продуктовых магазинов и тех заведений общественного питания, которые остались работать, организовав самовынос или доставку.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте. Ограничения будут касаться всех заведений, независимо от их подчинения и формы собственности.

В мВ магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения. Иллюстрация

Так, магазины и заведения питания должны:

обеспечить присутствие в торговом помещении только одного человека на 10 кв. м;

не допускать в помещения лиц без средств индивидуальной защиты (масок);

обеспечить расстояние не менее 1 метра между посетителями, которые ожидают в очереди в заведения, кассы, терминалы самообслуживания;

обеспечить возможность использования спиртосодержащих антисептиков для посетителей;

обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос;

запретить продажу незащищенных продуктов питания;

проводить разъяснительную работу с персоналом относительно индивидуальных мер профилактики и реагирования на выявленные симптомов;

обеспечить работников, которые имеют наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты, провести обучение по использованию и обезвреживанию использованных масок, салфеток;

обеспечить соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метр или установить экраны для их защиты;

увеличить количество дезинфекционных мероприятий;

соблюдать нормативные показатели температуры воздуха и проветривания помещений;

ежедневно измерять температуру всех работников, записывать результаты, не допускать к работе людей с признаками инфекционного заболевания;

выделить помещение для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекционными заболеваниями;

в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания принять меры для его изоляции и немедленно сообщить учреждение здравоохранения;

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях;

обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены;

обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием.

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