В магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения: только в масках и на расстоянии

В Киеве ввели еще более жесткие ограничения из-за коронавируса COVID-19 для продуктовых магазинов и тех заведений общественного питания, которые остались работать, организовав самовынос или доставку.
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Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем сайте. Ограничения будут касаться всех заведений, независимо от их подчинения и формы собственности.
В мВ магазинах Киева ввели еще более жесткие ограничения. Иллюстрация
Так, магазины и заведения питания должны:
обеспечить присутствие в торговом помещении только одного человека на 10 кв. м;
не допускать в помещения лиц без средств индивидуальной защиты (масок);
обеспечить расстояние не менее 1 метра между посетителями, которые ожидают в очереди в заведения, кассы, терминалы самообслуживания;
обеспечить возможность использования спиртосодержащих антисептиков для посетителей;
обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос;
запретить продажу незащищенных продуктов питания;
проводить разъяснительную работу с персоналом относительно индивидуальных мер профилактики и реагирования на выявленные симптомов;
обеспечить работников, которые имеют наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты, провести обучение по использованию и обезвреживанию использованных масок, салфеток;
обеспечить соблюдение дистанции между работниками, имеющими наибольший контакт с посетителями, на расстояние как минимум 1 метр или установить экраны для их защиты;
увеличить количество дезинфекционных мероприятий;
соблюдать нормативные показатели температуры воздуха и проветривания помещений;
ежедневно измерять температуру всех работников, записывать результаты, не допускать к работе людей с признаками инфекционного заболевания;
выделить помещение для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекционными заболеваниями;
в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания принять меры для его изоляции и немедленно сообщить учреждение здравоохранения;
ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях;
обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены;
обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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