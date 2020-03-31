В магазинах Киева по состоянию на 31 марта исчез ажиотаж в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19, там не хватает только средств индивидуальной защиты для сотрудников и посетителей.

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Об этом узнал журналист OBOZREVATEL. Отсутствие ажиотажа администратор одного из сетевых маркетов прокомментировал словами: "Уже наелись – гречки вдоволь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В магазинах Киева исчез ажиотаж

Несколько дней назад магазины строго ограничили доступ людей в торговые павильоны без масок, но лишь единицы начали предлагать их на входе. В частности, это делают в столичном супермаркете "Ашан". Из трех проинспектированных журналистом сетей только две ввели температурный скрининг, остальные – ограничились дезинфекторами на входе и одноразовыми перчатками в свободном доступе. Также большинство магазинов начало продавать фрукты и овощи в упаковках.

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

По состоянию на 31 марта в "Ашане" больше всего гречки с ценником 36,90 грн за килограмм. В "Сильпо" килограмм крупы стоит 34,39 грн или 34,99 грн, в зависимости от производителя. В NOVUS есть ценник – 26,29 грн, но на таких полках – пусто.

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В то же время проблемой для магазинов стало осознание людьми "масочного" режима. По словам представителей заведений, иногда даже приходится вызывать полицию, но это случается очень редко. В шарфах и балаклавах также перестали впускать.

За две недели карантина люди научились создавать оптимальные пищевые резервы, поэтому ажиотажа и нет.

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

В магазинах Киева исчез ажиотаж

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