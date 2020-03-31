В магазинах Киева по состоянию на 31 марта исчез ажиотаж в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19, там не хватает только средств индивидуальной защиты для сотрудников и посетителей.
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Об этом узнал журналист OBOZREVATEL. Отсутствие ажиотажа администратор одного из сетевых маркетов прокомментировал словами: "Уже наелись – гречки вдоволь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В магазинах Киева исчез ажиотаж
Несколько дней назад магазины строго ограничили доступ людей в торговые павильоны без масок, но лишь единицы начали предлагать их на входе. В частности, это делают в столичном супермаркете "Ашан". Из трех проинспектированных журналистом сетей только две ввели температурный скрининг, остальные – ограничились дезинфекторами на входе и одноразовыми перчатками в свободном доступе. Также большинство магазинов начало продавать фрукты и овощи в упаковках.
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
По состоянию на 31 марта в "Ашане" больше всего гречки с ценником 36,90 грн за килограмм. В "Сильпо" килограмм крупы стоит 34,39 грн или 34,99 грн, в зависимости от производителя. В NOVUS есть ценник – 26,29 грн, но на таких полках – пусто.
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В то же время проблемой для магазинов стало осознание людьми "масочного" режима. По словам представителей заведений, иногда даже приходится вызывать полицию, но это случается очень редко. В шарфах и балаклавах также перестали впускать.
За две недели карантина люди научились создавать оптимальные пищевые резервы, поэтому ажиотажа и нет.
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
В магазинах Киева исчез ажиотаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
В Киеве и области по состоянию на 10:00 вторника, 31 марта, зафиксировали уже 159 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице количество случаев увеличилось до 107, в области – до 52 (два летальных).
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