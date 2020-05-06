В Киеве наибольшее скопление людей именно в метро, там один больной коронавирусом COVID-19 может заразить еще сотни человек.

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Такое мнение высказал глава комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей, написало издание "Главред". Он считает, что в городе не следует ожидать быстрого восстановления работы общественного транспорта.

"Давайте будем реалистами: скопление людей у нас самое большое в транспорте, на первом месте – метро. В частности, в переходе между ветками метро на Крещатике такое скопление, что один больной коронавирусом может заразить не одну сотню других пассажиров. Поэтому работа метро регулируется не городской властью, а Кабмином, как и другой транспорт", – заявил Гелевей.

В Киевсовете сделали пессимистический прогноз по открытию метро. Иллюстрация

При этом он не исключил, что в других городах и регионах ранее может начаться ослабление карантина в части работы транспорта, ведь есть населенные пункты, где не зафиксировано ни одного зараженного COVID-19.

Также Гелевей сказал, что следует усовершенствовать маршруты киевского наземного транспорта, который сейчас обслуживает только определенные категории граждан. По его словам, дело в том, что в некоторые районы Киева очень трудно добраться, учитывая отсутствие метро.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что наземный общественный транспорт в городе будет работать как минимум до 22 мая в ограниченном режиме, а метро смогут открыть только после разрешения Кабинета министров.

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