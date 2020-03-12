В Киевском городском совете с 12 марта в связи с карантином из-за распространения в мире коронавируса COVID-2019 депутатам начали измерять температуру.
Об этом на своей странице в Facebook написал один из них – Вадим Васильчук, отметив, что 12 марта в Киевсовете состоится сессия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"На входе встречают и проверяют! Все хорошо – идем работать!" – подчеркнул он.
В Киевсовете из-за карантина депутатам начали мерить температуру
Facebook /Васильчук Вадим
О такой ситуации рассказал еще один депутат Ярослав Диденко в сети.
"Перед кофе и заседанием Киевсовета измерение температуры. В любой ситуации будем оставаться людьми", – написал он.
В Киевсовете из-за карантина депутатам начали мерить температуру
Facebook/Ярослав Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.
Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.