В Киевском городском совете с 12 марта в связи с карантином из-за распространения в мире коронавируса COVID-2019 депутатам начали измерять температуру.

Об этом на своей странице в Facebook написал один из них – Вадим Васильчук, отметив, что 12 марта в Киевсовете состоится сессия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На входе встречают и проверяют! Все хорошо – идем работать!" – подчеркнул он.

В Киевсовете из-за карантина депутатам начали мерить температуру Facebook /Васильчук Вадим

О такой ситуации рассказал еще один депутат Ярослав Диденко в сети.

"Перед кофе и заседанием Киевсовета измерение температуры. В любой ситуации будем оставаться людьми", – написал он.

В Киевсовете из-за карантина депутатам начали мерить температуру Facebook/Ярослав Диденко

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