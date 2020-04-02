В Киеве мужчину со скандалом выгнали из салона трамвая из-за того, что он оказался лишним пассажиром, но при этом отказывался выйти и буянил.
В транспорте случилась перепалка. Видео опубликовал в Facebook "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Пассажиры трамвая чуть не подрались из-за того, что один пассажир был лишним. И, видно, не очень трезвым", – говорится в подписи к ролику.
Потасовка в трамвае из-за "лишнего" пассажира
Facebook/Киев оперативный
"Ты хочешь в голову получить? Я тебе сейчас дам. У меня х**вое настроение", – так отреагировал пассажир на просьбу водителя выйти.
Сперва мужчина пытался доказать, мол, трамвай же пустой. Также, по его словам, он зашел в него после того, как салон покинул один из пассажиров.
"Пусть я провокатор… Но тут больше людей, чем надо, а мне нужно ехать!" – далее утверждал он.
Потасовка в трамвае из-за "лишнего" пассажира
Facebook/Киев оперативный
Потасовка в трамвае из-за "лишнего" пассажира
Facebook/Киев оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком Кировоградской области пассажиры разбили лобовое стекло автобуса из-за замечания водителя о требовании быть в масках в салоне во время действия карантина в Украине.
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