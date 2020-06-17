В киевском метро на 17 тысяч гривен оштрафовали пассажира без маски

В киевском метро одного из пассажиров оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он находился в подземке без защитной маски.

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Всего с момента возобновления работы метро было составлено 37 административных протоколов, сообщается на странице метрополитена в Facebook.

"По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", – сказано в сообщении.

С начала работы метро в Киеве составили 37 админпротоколов Facebook Киевского метрополитена

Также сотрудники метро 17 июня совместно с полицией проинспектировали соблюдение масочного режима в вагонах поездов.

Отмечается, что маски были у всех пассажиров, однако некоторые спускали ее на подбородок после того, как проходили вестибюль. Среди нарушителей также была беременная женщина.

Facebook Киевского метрополитена

Как сообщал OBOZREVATEL,Кабинет министров Украины 17 июня продолжил до 31 июля действие адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Он предусматривает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.