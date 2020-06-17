В киевском метро одного из пассажиров оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он находился в подземке без защитной маски.

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Всего с момента возобновления работы метро было составлено 37 административных протоколов, сообщается на странице метрополитена в Facebook.

"По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", – сказано в сообщении.

С начала работы метро в Киеве составили 37 админпротоколов

Также сотрудники метро 17 июня совместно с полицией проинспектировали соблюдение масочного режима в вагонах поездов.

Отмечается, что маски были у всех пассажиров, однако некоторые спускали ее на подбородок после того, как проходили вестибюль. Среди нарушителей также была беременная женщина.

В киевском метро на 17 тысяч гривен оштрафовали пассажира без маски

Как сообщал OBOZREVATEL,Кабинет министров Украины 17 июня продолжил до 31 июля действие адаптивного карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Он предусматривает запрет на пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.