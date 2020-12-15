В Киеве метро возобновило работу после коллапса из-за "минирования". Видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 20:05, 15.12.2020 Обновлено: 21:34, 15.12.2020

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" были перекрыты из-за сообщения о минировании, что привело к образованию толкучки на "Палаце Спорта".

Сейчас работа станций восстановлена, сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook. Соответствующие видео массового скопления людей появились в социальных сетях (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

В метро Киева образовалась толкучка.
кадр видео

"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка работают в обычном режиме", – сказано в сообщении.

Facebook Киевского метрополитена.

Ранее их перекрывали на несколько часов из-за анонимного звонка о минировании.

Скопление людей на станции "Палац Спорта".
кадр видео

Закрытие привело к образованию толкучки на другой пересадочной станции – "Палац Спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения. В результате этого движение было полностью перекрыто.

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