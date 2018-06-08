"Бунт" в киевском лицее: как борются с произволом чиновников

Обычно родители школьников "воюют" против администрации, но в киевском лицее сложилась кардинально иная ситуация. Папы и мамы вместе с учителями требуют от руководства районного управления образования прекратить "травлю" директора и просят власти разобраться в ситуации. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Речь идет о Национальном воспитательном комплексе "Специализированная школа I-III степеней - лицей №20" (Оболонский район). В прошлом году педагогический коллектив и родители учеников с трудом добились, чтобы нынешнего директора Светлану Мирошниченко, победившую в конкурсном отборе, все-таки назначили на занимаемую должность. Почему отказывали – загадка. Возможно, считают педагоги, в районо хотели поставить "своего" человека.

И вот на днях из управления образования Оболонской РГА пришло письмо, где указано - 3 июля с Мирошниченко будут разорваны трудовые отношения.

Лицей №20 Влад Романенко

Учителей и родителей школьников эта новость шокировала. Во-первых, не объяснялась причина разрыва договора. Во-вторых, в соответствии с Законом Украины "Об образовании", руководитель коммунального учреждения образования назначается сроком на два года. Закон вступил в силу 5 сентября 2017 года, а Мирошниченко назначили на должность в 20-х числах сентября. Почему назначили на один год, вместо двух - не ясно.

Чтобы у читателя не возникало мыслей, будто директор лицея поддерживается "своими" людьми, отметим - чтобы оставить директора на должности, подписались 73 сотрудника лицея из 80.

Подписи в поддержку директора собирают и родители учеников. Соответствующие обращения будут направлены главе КГГА Виталию Кличко, министру образования, а также в столичный департамент образования и науки, молодежи и спорта.

OBOZREVATEL поинтересовался у преподавателей, почему они так держатся за этого директора?

"Светлана Анатольевна работает у нас 16 лет, сначала на должности учителя французского, потом завучем и сейчас директором. При ней решения всех финансовых и организационных вопросов в школе получили прозрачность. Также налажены контакты с посольством Франции и Французским институтом в Украине. Наш лицей №20 – специализируется на углубленном изучении французского языка. В нынешнем учебном году ученики уже пять раз ездили на разного рода мероприятия во Франции", - рассказали преподаватели.

Лицей №20

Наши журналисты поинтересовались также мнением родителей.

"Многих возмутила несправедливость, когда директора вначале не хотели назначать на должность, а затем внезапно для всех уволили. Уже это подтолкнуло родителей поддержать Светлану Мирошниченко. Кроме того, мы боимся, что французское посольство перестанет сотрудничать с лицеем. Для французов принципиально важно, чтобы с ними диалог вел руководитель учебного заведения, владеющий французским языком. Найдет ли районо такого преподавателя? А если найдет, сможет ли он быть хорошим организатором?" - высказала свое мнение мама одного из учеников.

"Нынешний директор - хороший организатор и отлично ладит с учениками и родителями. Также привносит что-то новое в образовательный процесс, к примеру в лицее начали проводить патриотическое воспитание детей, чего раньше не было", - отметила мама другого ребенка, Ольга.

"Не хочу сказать, что за директора готова рвать рубашку, однако все понимают, что "сверху" хотят назначить "своего" человека, поэтому мы боимся, как бы не было хуже", - рассказала мама одного из младшеклассников, Светлана.

Светлана Мирошниченко

Также OBOZREVATEL связался со Светланой Мирошниченко и попросил прокомментировать ситуацию с ее увольнением.

"С самого начала, когда я выиграла в конкурсе на должность директора, "сверху" обходными путями пытались добиться, чтобы вместо меня был кто-то другой. Почему я не подхожу - не знаю, причины мне не объясняют", - рассказала она.

Чем закончатся страсти с назначением руководителя лицея №20, скоро узнаем. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий.