В киевском колледже разгорелся скандал из-за учительницы, публично унизившей студента. Видео

В киевском колледже информационных систем и технологий Киевского национального экономического университета учительница физкультуры унижала и кричала на 16-летнего студента первого курса.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Прудкая. Она также выложила видео унижений парня, снятое одним из студентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, что педагог постоянно кричит. Парень пытается вежливо с ней разговаривать.

"Ты будешь приходить сюда с закрытым ртом! Я тебе слова давала? Я тебя спрашивала о чем-то?”, – кричала женщина.

Рядом находились другие студенты, которые сначала молчали, а потом убедили своего товарища отойти от учительницы. Но она продолжала.

"Все молчат! Абсолютно все! Мальчики, не заставляйте меня прибегать к крайним мерам. Я и не таких обламывала!", – прокричала физкультурница.

Женщина назвала свое имя – Любовь Евгеньевна.

"После такого урока психологическая травма детям обеспечена", – написала журналистка.

Она также добавила, что видеоролик уже увидели родители студентов, и они шокированы.

Журналистка отметила, что директор колледжа пообещал уволить скандальную преподавательницу.

Журналистка рассказала об агрессивной учительнице. Facebook Натальи Прудкой

Директор колледжа пообещал уволить преподавателя. Facebook Натальи Прудкой

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