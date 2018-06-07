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В киевском госпитале нужна помощь раненым бойцам

1.6т

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале нужна помощь для тяжелораненых бойцов.

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"Новости у нас не очень хорошие, на передовой обострение, в Госпиталя поступают тяжелые раненые, у нас есть воины с ампутацией ног в тяжелом состоянии, воины с онкологией, с пулевыми и осколочками ранеными. Совсем недавно умерли двое воинов от тяжелых заболеваний, а на днях ушёл из жизни, после долгих мучений, наш очень хороший друг, воин, Андрей Масленников", - написала она.

Наталья обратилась к украинцам: "Мы ждём всех неравнодушных сограждан, помощь нам нужна всегда! По другим потребностям, только самое необходимое, кофе, чай, колбаса, сыр, йогурты, соки, из одежды футболки и шорты, из лекарств "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах и пеленки".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты устроили взрыв на Луганщине, пострадали мирные жители.

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Петров Иван
Петров Иван
Как бы ни было страшно об этом говорить и даже думать, но сейчас для людей на первом месте вопросы, связанные с питанием, оплатой коммунальных услуг, отсутствием горячей воды, перспектива войти в зиму без тепла и света (для Киева), нет уже того энтузиазма человеческого в оказании помощи раненым и вообще военным на передовой, как это было в 2014-2015 гг. Большинство думает, что платит в бюджет военный сбор и этим можно ограничиться.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Воюй, дурачок. Получишь значок.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Добить некому?
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