В киевском госпитале нужна помощь раненым бойцам

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале нужна помощь для тяжелораненых бойцов.

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"Новости у нас не очень хорошие, на передовой обострение, в Госпиталя поступают тяжелые раненые, у нас есть воины с ампутацией ног в тяжелом состоянии, воины с онкологией, с пулевыми и осколочками ранеными. Совсем недавно умерли двое воинов от тяжелых заболеваний, а на днях ушёл из жизни, после долгих мучений, наш очень хороший друг, воин, Андрей Масленников", - написала она.

Наталья обратилась к украинцам: "Мы ждём всех неравнодушных сограждан, помощь нам нужна всегда! По другим потребностям, только самое необходимое, кофе, чай, колбаса, сыр, йогурты, соки, из одежды футболки и шорты, из лекарств "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах и пеленки".

тел. +380 (67) 309 88 99

Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

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