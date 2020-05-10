Уволенный чиновник Киевской ОГА запретил госпитализацию пациентов без COVID-19. Документ

Дарья Дурова Жизнь столицы 19:06, 10.05.2020 Обновлено: 19:10, 10.05.2020

Бывший директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, которого уволили в конце апреля, находясь на должности запретил "скорым" привозить в больницы области любых других пациентов, кроме инфицированных или с подозрением на COVID-19.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Он показал соответствующий документ.

Максим Ионов
Антикор
Telegram-канал Александра Дубинского

"То есть, если у вас эпилепсия, инсульт, перелом, почечная колика или острый аппендицит – в больницу можете подъехать на такси. Но в госпитализации вам все равно откажут. Потому что Ионов запретил госпитализировать "не коронавирусных", – добавил Дубинский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, страдают от повреждения легких, заявили ученые из США.

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