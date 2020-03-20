Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 29

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 20 марта достигло 29.
Об этом сообщил Минздрав. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.
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Коронавирус в Украине
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Таким образом, диагноз COVID-19, по последним данным, подтвердился в таких регионах:
Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный);
Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
Киевская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Днепропетровская область – 2 случая;
Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);
г. Киев – 3 случая;
г. Львов – 1 случай;
Харьковская область – 1 случай.
Всего на территории Украины подтверждено три смерти от коронавируса.
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Отметим:
Мэр города Андрей Садовый заявил, что житель Львова, который стал первым зараженным коронавирусом в области, очень ответственно подошел к вопросу безопасности граждан.
Также 20 марта первый случай коронавируса был зафиксирован в Харьковской области.
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Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.
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