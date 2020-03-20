Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 29

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 20 марта достигло 29.

Об этом сообщил Минздрав. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.

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Коронавирус в Украине Иллюстрация

Таким образом, диагноз COVID-19, по последним данным, подтвердился в таких регионах:

Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Киевская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Днепропетровская область – 2 случая;

Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);

г. Киев – 3 случая;

г. Львов – 1 случай;

Харьковская область – 1 случай.

Всего на территории Украины подтверждено три смерти от коронавируса.

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Отметим:

Мэр города Андрей Садовый заявил, что житель Львова, который стал первым зараженным коронавирусом в области, очень ответственно подошел к вопросу безопасности граждан.

Также 20 марта первый случай коронавируса был зафиксирован в Харьковской области.

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Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.

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