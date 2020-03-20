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20 марта • обновлено в 21:23
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Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 29

13.2т
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Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 20 марта достигло 29.

Об этом сообщил Минздрав. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.

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Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Иллюстрация

Таким образом, диагноз COVID-19, по последним данным, подтвердился в таких регионах:

  • Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный);

  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

  • Киевская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Ивано-Франковская область – 2 случая (1 летальный);

  • г. Киев – 3 случая;

  • г. Львов – 1 случай;

  • Харьковская область – 1 случай.

Всего на территории Украины подтверждено три смерти от коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 29

facebook.com/phc.org.ua

Отметим:

Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 29

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, в стране уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь Министерство здравоохранения
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
цифры странные,не кажется. занижаем?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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