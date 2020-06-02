В Киевской области – более 1,6 тысячи случаев коронавируса. Новые данные

В Киевской области по состоянию на утро 2 июня зафиксировали 1623 подтвержденных случая COVID-19.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад на территории области было зафиксировано 1600 случаев коронавируса.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1029 случаев;
Волынская область – 942 случая;
Днепропетровская область – 943 случая;
Донецкая область – 164 случая;
Житомирская область – 776 случаев;
Закарпатская область – 1216 случаев;
Запорожская область – 450 случаев;
Ивано-Франковская область – 1442 случая;
Кировоградская область – 516 случаев;
г. Киев – 3071 случай;
Киевская область – 1623 случая;
Львовская область – 1734 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Николаевская область – 294 случая;
Одесская область – 896 случаев;
Полтавская область – 271 случай;
Ривненская область – 1823 случая;
Сумская область – 173 случая;
Тернопольская область – 1180 случаев;
Харьковская область – 1105 случаев;
Херсонская область – 178 случаев;
Хмельницкая область – 458 случаев;
Черновицкая область – 3410 случаев;
Черкасская область – 411 случаев;
Черниговская область – 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня года в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 60088.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 июня коронавирус в Киеве подтвердили уже у 3071 человека.
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