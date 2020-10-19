В киевской автошколе преподаватель-"сталинист" оскорбил Майдан и пожелал ученице "сдохнуть". Фото

Борис Бондарь Жизнь столицы 23:50, 19.10.2020 Обновлено: 00:02, 20.10.2020

Преподаватель одной из киевских автошкол, где проводят дистанционные занятия в чате, назвал себя "коммунистом-сталинистом" и заявил студентам, что "майданутые" мешают ему работать.

Об этом рассказала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк Анастасия Климчук. Она также выложила скрины переписки с преподавателем.

"Месяца два я жду, пока начнется адекватное обучение в Автошколе "Серна – 2000", которая находится в правительственном квартале. Учитель, который собрал в чате своих учеников, постоянно пишет, что власть "не дает ему работать", – написала Климчук.

Она также отметила, что многие автошколы в Киеве работают полноценно.

В то же время преподаватель автошколы предложил ученикам получать знания через чат с материалами из интернета. При том, что стоимость такого "обучения" равноценна стоимости стационарного.

"И каково было мое удивление, когда сегодня вечером наш учитель начал обвинять "майданутых" в том, что ему не позволяют нормально работать. А еще прямо написал, что кому не ок выражения "коммуниста-сталиниста" (с) – на выход. Честно: мерзость. Не хочу, чтобы к нему ходили", – написала Климчук.

Позже она добавила, что после публикации поста ей начали поступать угрозы.

Преподаватель обвинил в проблемах сторонников Майдана
Facebook Анастасии Климчук
Занятия в автошколе проводились в чате
Facebook Анастасии Климчук
Преподаватель усомнился в победах Майдана
Facebook Анастасии Климчук
Мужчина заявил, что он отображает правду
Facebook Анастасии Климчук
Он заявил о преступлении власти против людей
Facebook Анастасии Климчук
Преподаватель назвал себя коммунистом-сталинистом
Facebook Анастасии Климчук
Ученики напомнили учителю, что они пришли за знаниями
Facebook Анастасии Климчук
Представителю автошколы напомнили, что многие аналогичные учреждения работают полноценно
Facebook Анастасии Климчук
Преподаватель заявил, что не теряет контроль
Facebook Анастасии Климчук
Занятия в автошколе проводились в чате
Facebook Анастасии Климчук
Преподавателю предложили успокоиться
Facebook Анастасии Климчук
Власть якобы не дает вовремя сдать экзамены
Facebook Анастасии Климчук
Преподаватель отправил учеников в "ментовско-бандитские автошколы"
Facebook Анастасии Климчук
Мужчина пожелал ученице "сдохнуть"
Facebook Анастасии Климчук
Климчук рассказала об обучении в автошколе
Facebook Анастасии Климчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в маршрутке на Ривненщине вспыхнул скандал из-за сепаратистских высказываний двух пенсионерок. В частности, они ложно обвинили Украину в нападении на Россию и призвали отдать оккупантам Луганск.

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Кияни Жизнь столицы

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