В киевской автошколе преподаватель-"сталинист" оскорбил Майдан и пожелал ученице "сдохнуть". Фото

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Жизнь столицы
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  • Автошкола проводит дистанционное обучение в чате

  • Преподаватель написал ученикам, что ему мешают полноценно работать "майданутые"

  • На возмущения участников курса он ответил оскорблениями и угрозами

В киевской автошколе разгорелся скадал с преподавателем-'сталинистом'

Преподаватель одной из киевских автошкол, где проводят дистанционные занятия в чате, назвал себя "коммунистом-сталинистом" и заявил студентам, что "майданутые" мешают ему работать.

Об этом рассказала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк Анастасия Климчук. Она также выложила скрины переписки с преподавателем.

"Месяца два я жду, пока начнется адекватное обучение в Автошколе "Серна – 2000", которая находится в правительственном квартале. Учитель, который собрал в чате своих учеников, постоянно пишет, что власть "не дает ему работать", – написала Климчук.

Она также отметила, что многие автошколы в Киеве работают полноценно.

В то же время преподаватель автошколы предложил ученикам получать знания через чат с материалами из интернета. При том, что стоимость такого "обучения" равноценна стоимости стационарного.

"И каково было мое удивление, когда сегодня вечером наш учитель начал обвинять "майданутых" в том, что ему не позволяют нормально работать. А еще прямо написал, что кому не ок выражения "коммуниста-сталиниста" (с) – на выход. Честно: мерзость. Не хочу, чтобы к нему ходили", – написала Климчук.

Позже она добавила, что после публикации поста ей начали поступать угрозы.

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Занятия в автошколе проводились в чате
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