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11 июня • обновлено в 17:25
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В киевских общепитах обнаружили 35 больных COVID-19

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В киевских заведениях общественного питания зарегистрировали 35 случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на комментарий главы Госпродпотребслужбы Олега Рубана.

"На данный момент в Киеве мы уже зарегистрировали 35 случаев, которые связаны с заведениями общественного питания, где были выявлены больные COVID-19", – рассказал он.

Также чиновник отметил, что проверяют не только рестораны, но и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые не относятся к сфере общественного питания. В случае, если среди персонала обнаруживают хотя бы одного больного, то начинается строгая проверка.

В киевских общепитах обнаружили 35 больных COVID-19

В киевских общепитах обнаружили 35 больных COVID-19

freepik.com

"Устанавливается весь круг контактов больного. Все, кто контактировал с ним, изолируются на 14 дней. Больной, в зависимости от его состояния здоровья, госпитализируется или проходит лечение в домашних условиях под контролем медиков. Спустя 14 дней все, кто контактировал с больным, проходят ПЦР-диагностику на наличие COVID-19. Данный субъект не останавливает свою деятельность, если это возможно. Но с обязательной изоляцией круга лиц, которые контактировали с больным. А это бывает от одного до 100 человек", – пояснил Олег Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской государственной администрации по состоянию на 9 июня не видели оснований для открытия залов ресторанов и кафе столицы в пределах ослабление карантина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
вирус
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