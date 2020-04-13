В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса: святыню закрыли на карантин

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 15:40, 13.04.2020 Обновлено: 16:46, 13.04.2020

Киево-Печерская лавра (УПЦ МП) будет закрыта на карантин. В святыне зафиксировали уже вторую смерть от коронавируса COVID-19, а количество подтвержденных случаев превысило 90.

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О второй смерти OBOZREVATEL узнал из собственных источников. А вот о карантине и количестве случаев COVID-19 сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, по данным источников OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре от COVID-19 умер второй монах – 40-летний иеродиакон Наум. Первым стал 74-летний архимандрит Нектарий.

В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса. Иллюстрация

Мэр города уточнил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили 63 случая заражения коронавирусом.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", – заявил глава столицы Украины.

Он добавил, что город 13 апреля направит в святыню мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

Ситуацию прокомментировала и пресс-служба УПЦ на своей странице в Facebook, заявив, что у архимандрита Нектария не было обнаружено COVID-19, а обстоятельства смерти иеродиакона Наума пока неизвестны.

Там также отметили, что с 5 апреля доступ верующих на территорию лавры был полностью прекращен, в корпусах начали проводить дезинфекцию, а позже карантин был усилен. Все монахи, по данным УПЦ, прошли медобследование и, при необходимости, получили медицинскую помощь. Некоторые из них попали в больницы Киева.

"По сообщению информационного отдела лавры, 12 апреля умер один насельник обители – архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличие этой инфекции", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Сегодня в больнице скончался еще один монах лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались. Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями", – добавили в УПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

  • В то же время мэр Киева заявил о 495 случаях COVID-19 в столице.

  • Выяснилось, что среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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