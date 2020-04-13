В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса: святыню закрыли на карантин

Киево-Печерская лавра будет закрыта на карантин. В святыни зафиксировали уже вторую смерть от коронавируса COVID-19, а количество подтвержденных случаев превысило 90.

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О второй смерти OBOZREVATEL узнал из собственных источников. А вот о карантине и количестве случаев COVID-19 сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, по данным источников OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре от COVID-19 умер второй насельник – 40-летний иеродиакон Наум. Первым стал 74-летний архимандрит Нектарий.

В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса. Иллюстрация

Кличко же уточнил, что за последние сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили 63 случая заражения коронавирусом.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", – заявил глава столицы Украины.

Он добавил, что город 13 апреля направит в святыню мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

В то же время мэр Киева заявил о 495 случаях COVID-19 в столице.

Выяснилось, что среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и еще 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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