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17 апреля • обновлено в 22:53
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В Киево-Печерской лавре от коронавируса умер еще один монах

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В Киево-Печерской лавре зафиксирована третья смерть от коронавируса: умер монах Никодим.

Как сказано на странице УПЦ (МП) в Facebook, он лишь недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

При этом в церкви сообщили, что еще шестеро монахов и послушников вылечились от COVID-19.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры", – сказано в заявлении.

Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора. За их здоровьем будут наблюдать врачи.

Киево-Печерская лавра. Иллюстрация

Киево-Печерская лавра. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киево-Печерской лавре, где заразились десятки человек, умерли архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Киево-Печерская лавра
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Кияни Жизнь столицы

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