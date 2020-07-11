В Киеве открыли новый современный центр акушерства и гинекологии

Медицинский центр "Клиника Мануфактура" – современное многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает консультативную, диагностическую, хирургическую и реабилитационную медицинскую помощь.

В июле 2020 открылось новое отделение – Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура".

Рождение ребенка является чрезвычайно важным событием и началом нового этапа жизни для каждой семьи. Семейная атмосфера, качественное индивидуальное обслуживание, консультации высококвалифицированных врачей обеспечивают комфортом и заботой будущую мамочку. Благополучие матери и ребенка является одним из наших приоритетов.

Беременность – прекрасный и волнующий период в жизни каждой женщины и ее семьи. Программы наблюдения беременности Центра акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" и современные методы диагностики направлены на цель – рождения здорового малыша.

К программам наблюдения беременности входит:

Круглосуточная медицинская помощь 24/7.

Услуги квалифицированного врача акушера-гинеколога.

Консультации опытных врачей-специалистов.

Весь спектр лабораторных исследований.

Ультразвуковая диагностика.

Подготовка необходимой медицинской документации.

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" гарантирует успешное сопровождение беременности женщин с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сопровождение беременности у женщин с экстрагенитальной патологией и многоплодной беременности.

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии предоставляет полный спектр акушерской помощи в условиях стационара, практикует индивидуальный подход к тактике ведения родов, применяет современные методы обезболивания родов на любом этапе.

Опыт лучших акушерских стационаров Украины и Европы стал основой для создания на базе медицинского центра:

2 современных родильных зала,

комфортабельные палат для беременных и рожениц

палаты интенсивной терапии для новорожденных

отделение акушерства и гинекологии по неонатологии

отделение реанимации с современным оборудованием

медицинское сопровождение матери и новорожденного

Первый год жизни – это один из самых важных периодов в развитии ребенка и один из самых сложных периодов для родителей. Медицинский центр "Клиника Мануфактура" предоставляет услуги по патронажу новорожденного – целостного сопровождения здоровья и развития малыша опытными врачами.

Медицинский центр "Клиника Мануфактура" желает Вам быть здоровыми!

Адрес: Обуховское шоссе 2, ул. Березовая 2.

Тел. (044) 200 11 95