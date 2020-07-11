В Киеве открыли новый современный центр акушерства и гинекологии

Катерина Иванова Жизнь столицы 17:12, 11.07.2020 Обновлено: 17:30, 11.07.2020

Медицинский центр "Клиника Мануфактура" – современное многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает консультативную, диагностическую, хирургическую и реабилитационную медицинскую помощь.

В июле 2020 открылось новое отделение – Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура".

Рождение ребенка является чрезвычайно важным событием и началом нового этапа жизни для каждой семьи. Семейная атмосфера, качественное индивидуальное обслуживание, консультации высококвалифицированных врачей обеспечивают комфортом и заботой будущую мамочку. Благополучие матери и ребенка является одним из наших приоритетов.

Беременность – прекрасный и волнующий период в жизни каждой женщины и ее семьи. Программы наблюдения беременности Центра акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" и современные методы диагностики направлены на цель – рождения здорового малыша.

К программам наблюдения беременности входит:

  • Круглосуточная медицинская помощь 24/7.

  • Услуги квалифицированного врача акушера-гинеколога.

  • Консультации опытных врачей-специалистов.

  • Весь спектр лабораторных исследований.

  • Ультразвуковая диагностика.

  • Подготовка необходимой медицинской документации.

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" гарантирует успешное сопровождение беременности женщин с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сопровождение беременности у женщин с экстрагенитальной патологией и многоплодной беременности.

Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"

Центр акушерства и гинекологии предоставляет полный спектр акушерской помощи в условиях стационара, практикует индивидуальный подход к тактике ведения родов, применяет современные методы обезболивания родов на любом этапе.

Опыт лучших акушерских стационаров Украины и Европы стал основой для создания на базе медицинского центра:

  • 2 современных родильных зала,

  • комфортабельные палат для беременных и рожениц

  • палаты интенсивной терапии для новорожденных

  • отделение акушерства и гинекологии по неонатологии

  • отделение реанимации с современным оборудованием

  • медицинское сопровождение матери и новорожденного

Первый год жизни – это один из самых важных периодов в развитии ребенка и один из самых сложных периодов для родителей. Медицинский центр "Клиника Мануфактура" предоставляет услуги по патронажу новорожденного – целостного сопровождения здоровья и развития малыша опытными врачами.

Медицинский центр "Клиника Мануфактура" желает Вам быть здоровыми!

Адрес: Обуховское шоссе 2, ул. Березовая 2.

Тел. (044) 200 11 95

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Кияни Жизнь столицы

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