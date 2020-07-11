В Киеве открыли новый современный центр акушерства и гинекологии
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура".
Медицинский центр "Клиника Мануфактура" – современное многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает консультативную, диагностическую, хирургическую и реабилитационную медицинскую помощь.
В июле 2020 открылось новое отделение – Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура".
Рождение ребенка является чрезвычайно важным событием и началом нового этапа жизни для каждой семьи. Семейная атмосфера, качественное индивидуальное обслуживание, консультации высококвалифицированных врачей обеспечивают комфортом и заботой будущую мамочку. Благополучие матери и ребенка является одним из наших приоритетов.
Беременность – прекрасный и волнующий период в жизни каждой женщины и ее семьи. Программы наблюдения беременности Центра акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" и современные методы диагностики направлены на цель – рождения здорового малыша.
К программам наблюдения беременности входит:
Круглосуточная медицинская помощь 24/7.
Услуги квалифицированного врача акушера-гинеколога.
Консультации опытных врачей-специалистов.
Весь спектр лабораторных исследований.
Ультразвуковая диагностика.
Подготовка необходимой медицинской документации.
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура" гарантирует успешное сопровождение беременности женщин с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сопровождение беременности у женщин с экстрагенитальной патологией и многоплодной беременности.
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии МЦ "Клиника Мануфактура"
Центр акушерства и гинекологии предоставляет полный спектр акушерской помощи в условиях стационара, практикует индивидуальный подход к тактике ведения родов, применяет современные методы обезболивания родов на любом этапе.
Опыт лучших акушерских стационаров Украины и Европы стал основой для создания на базе медицинского центра:
2 современных родильных зала,
комфортабельные палат для беременных и рожениц
палаты интенсивной терапии для новорожденных
отделение акушерства и гинекологии по неонатологии
отделение реанимации с современным оборудованием
медицинское сопровождение матери и новорожденного
Первый год жизни – это один из самых важных периодов в развитии ребенка и один из самых сложных периодов для родителей. Медицинский центр "Клиника Мануфактура" предоставляет услуги по патронажу новорожденного – целостного сопровождения здоровья и развития малыша опытными врачами.
Медицинский центр "Клиника Мануфактура" желает Вам быть здоровыми!
Адрес: Обуховское шоссе 2, ул. Березовая 2.
Тел. (044) 200 11 95