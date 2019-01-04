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В Киеве жильцы многоэтажки с дракой задержали домушника. Видео

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Жители одного из домов ЖК "Комфорт Таун" в Киеве самостоятельно задержали домушника.

Как сообщает KyivOperativ в Telegram-канале, инцидент произошел в ночь на 31 декабря (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

Отмечается, что жители дома среагировали на появление в подъезде неизвестного человека, неоднократно попавшего на камеры в других домах при подозрительных обстоятельствах.

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Они вызвали охрану и полицию, а сами спустились вниз, чтобы не дать домушнику убежать. Однако к нему на помощь прибыл подельник и злоумышленники пустили в ход газовые баллончики. Между жильцами и домушниками произошла драка, в результате которой одного из преступников все-таки задержали.

В Киеве жильцы многоэтажки с дракой задержали домушника. Видео

Скрин видео

В Киеве жильцы многоэтажки с дракой задержали домушника. Видео

Скрин видео

В Киеве жильцы многоэтажки с дракой задержали домушника. Видео

Скрин видео

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"Казалось бы, в итоге приехала полиция и все закончилось хорошо, но спустя лишь несколько дней этих подозрительных личностей опять неоднократно встречают на территории "Комфорт Тауна", а после подробного анализа видео инцидента со всех камер в подъезде вопросов у нас стало еще больше", — отмечается в сообщении.

В Киеве жильцы многоэтажки с дракой задержали домушника. Видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети показали видео с незадачливым вором в Киеве, который не заметил, что в подъезде установлены камеры видеонаблюдения.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
видеоДрака
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